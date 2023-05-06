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13 لاعبا في قائمة منتخب ليبيا قبل الظهور في بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 06 مايو 2023, 02:21 مساء
13 لاعبا في قائمة منتخب ليبيا قبل الظهور في بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة
منافسات تنس الطاولة. (فيسبوك)
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تستضيف مدينة بنغازي بطولة شمال أفريقيا لكرة تنس الطاولة في صالة المنتخبات الوطنية لكرة الطاولة، خلال الفترة من 10 حتى 12 مايو الجاري.

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تشارك في البطولة منتخبات: ليبيا ومصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وكان المنتخب الوطني للعبة قد دخل في معسكر تدريبي داخلي بمدينة بنغازي منذ السابع والعشرين من أبريل الماضي، يختتم في الثامن من شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد 13 لاعبا مميزا تأهبا لمشاركة ناجحة في البطولة.

لاعبو المنتخب الليبي هم: حبيب العجائبي، رمضان الزريبي، علي حمرانة، هشام العريفي، وسيم الشاوش، صالح أبوذيب، عمر هويسة، مصعب الطوير، جاد حريز، عبدالمهيمن أعبيد، أوسم أبوذيب، حسين الرمالي، الحسين حمرانة.

منافسات تنس الطاولة. (فيسبوك)
منافسات تنس الطاولة. (فيسبوك)
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