التونسي رياض بن حامدية مدير فني جديد لمنتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعاقدت إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة برئاسة مصطفى المصلي مع المدرب التونسي رياض بن حامدية، لتدريب منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة، الذي سيشارك في بطولة كأس العالم بتركيا خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو الجاري.

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وتحتضن مدينة مصراتة حاليا المعسكر التحضيري لعناصر المنتخب الوطني، التي تم اختيارها من اللجنة الفنية بالاتحاد، واختيار كذلك المدرب رياض بن حامدية.

واللاعبون هم: حسام مصطفى التومي، وأبوزيد الصديق شنينة، ومحمد عبدالله الشيخي في حراسة المرمى، والناجح خليفة عبدالله، ومحمد عبدالحميد حركات، ومحمد عبدالسلام قشوط، وإبراهيم خليفة المختار، ووليد عمار الصابوني، وعبدالحميد أحمد الجياش، وحسين مفتاح الصفراني، وحسن أحمد التركي، وأحمد مفتاح الحبيشي، وأيوب حمد العكروت، ومحمد منصور محمد، وعبدالرؤوف سالم أبوزيان، ويوسف أحميدة عبدالكريم.

التونسي رياض بن حامدية. (فيسبوك)

التونسي رياض بن حامدية. (فيسبوك)