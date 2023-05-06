مباراة واحدة في «دورينا» عبر قناة الوسط «WTV».. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تبث قناة الوسط «WTV»، غدا الأحد، مباراة واحدة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وتجمع بين النصر والأخضر، على ملعب شهداء بنينا في تمام الساعة 6:30، يسبقها استديو تحليلي.

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النصر يستقبل الأخضر بإدارة الحكم محمد الهوني، والمساعدين عزالدين عطية ورياض العزابي، والحكم الرابع مصطفى الدرسي، والمراقب إدريس حدوث.



وتأجل لقاء ملعب الجميل بين الأولمبى والأهلي طرابلس إلى موعد لاحق، لارتباط الأهلي طرابلس بمنافسات بطولة الأندية العربية.