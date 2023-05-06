5 مواجهات جديدة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. السبت...

تستكمل، اليوم السبت منافسات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ويتجدد الموعد مع خمس مباريات، على ملعب بنينا، فالتعاون يحل ضيفا على الأهلي بنغازي، بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين عطية محمد وعبدالباسط سعيد، والحكم الرابع مفتاح الفارسي، والمراقب جمال العريبي.
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دارنس يستضيف شباب الجبل
وعلى ملعب مدينة درنة دارنس يستضيف شباب الجبل بإدارة الحكم علي الجارح والمساعدين باسم سيف النصر وعبيد محمد، والحكم الرابع عمر الشريف، والمراقب ميلود الورفلي، والخمس يحل ضيفًا على أبوسليم بإدارة الحكم حمزة معتوق، والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي، والحكم الرابع مؤمن الساحلي، والمراقب يوسف عبدالله.
المدينة يحل ضيفا على أساريا
وعلى ملعب مصراتة، سيجمع اللقاء بين الاتحاد المصراتي وضيفه المحلة، بإدارة الحكم عصام الجهاني، والمساعدين مروان الحراري وأحمد ضيف، والحكم الرابع مسعود عقيلة، والمراقب علي العقربي، وعلى مدينة الزاوية المدينة يحل ضيفا على أساريا بإدارة الحكم رافع الحوتي، والمساعدين عبدالسلام العوامي وأسامة الورفلي، والحكم الرابع عبدالهادي حباس والمراقب أحمد عاشور.
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