5 مواجهات جديدة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.. السبت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تستكمل، اليوم السبت منافسات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ويتجدد الموعد مع خمس مباريات، على ملعب بنينا، فالتعاون يحل ضيفا على الأهلي بنغازي، بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين عطية محمد وعبدالباسط سعيد، والحكم الرابع مفتاح الفارسي، والمراقب جمال العريبي.

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دارنس يستضيف شباب الجبل

وعلى ملعب مدينة درنة دارنس يستضيف شباب الجبل بإدارة الحكم علي الجارح والمساعدين باسم سيف النصر وعبيد محمد، والحكم الرابع عمر الشريف، والمراقب ميلود الورفلي، والخمس يحل ضيفًا على أبوسليم بإدارة الحكم حمزة معتوق، والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي، والحكم الرابع مؤمن الساحلي، والمراقب يوسف عبدالله.