فوزان وتعادل واحد في الدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس، ثلاث مباريات في الجولة الرابعة عشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب الصداقة بمدينة شحات، عاد فريق التحدي بنقطة بعد تعادله مع مضيفه الصداقة بهدف لمثله.

- المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

بادر التحدي بالتسجيل عن طريق لاعبه علي أمادو، وتعادل للصداقة لاعبه الموريتاني معط الله، وبهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، الصداقة 18 نقطة والتحدي 12 نقطة.

وعلى ملعب بنينا في بنغازي، الهلال فاز على ضيفه الصقور بهدف دون رد، وجاء بإمضاء اللاعب معاذ العمامي ليرتفع رصيد الهلال إلى 22 نقطة، وبقى الصقور بنقاطه الـ18.

وعلى ملعب مصراتة، عاد الاتحاد بثلاث نقاط بعد فوزه على مضيفه السويحلي بهدف دون رد، جاء من علامة الجزاء في الدقيقة 83، بإمضاء المحترف المغربي عبدالغفور المهري، ليحافظ الاتحاد على صدارة المجموعة الثانية برصيد 30 نقطة، وبقى السويحلي بنقاطه الـ17 السابقة.