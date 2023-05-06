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16 ورقة بحثية في المؤتمر العلمي للاستثمار والتسويق الرياضي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 06 مايو 2023, 11:29 صباحا
16 ورقة بحثية في المؤتمر العلمي للاستثمار والتسويق الرياضي
الدكتور معز شفتر. (فيسبوك)
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ينطلق، اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات بمجمع ذات العماد بطرابلس المؤتمر الدولي الأول للاستثمار والتسويق الرياضي، تحت إشراف وتنظيم مشترك بين كلية التربية البدنية بطرابلس وشركة مناف للتسويق والاستثمار الرياضي، ويتواصل على مدار اليومين.

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وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتور معز شفتر: «المؤتمر الذي سيُنظّم بطرابلس في السادس من هذا الشهر وعلى مدى يومين، سيشهد مشاركة أكاديمية كبيرة لشخصيات محلية، ومشاركة متخصصين من مصر وتونس والجزائر والسعودية والعراق».

16 ورقة علمية عن واقع الاستثمار
وأضاف معز، قائلا «ستناقش في المؤتمر 16 ورقة علمية عن واقع الاستثمار والتسويق الرياضي واللوائح المنظمة له، والعوائق التي تواجه هذا المجال، من قبل متخصصين وأكاديميين من ليبيا ومصر والسعودية والعراق وتونس والجزائر».

وأكمل معز «ضيفا الشرف للمؤتمر الدكتور كمال درويش، عميد كلية التربية البدنية بجامعة حلوان والرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والدكتور أشرف الميداني أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة الإسكندرية والأمين العام للاتحاد العربي لإعداد القادة».

جلسة حوارية في ختام المؤتمر
واختتم معز، «على هامش المؤتمر سيقام معرض للشركات العاملة في المجال الرياضي، على أن يختتم المؤتمر أعماله الأحد بجلسة حوارية مفتوحة بعنوان العلاقة التجارية للأندية الرياضية وإسهامها في زيادة الإقبال على الرياضة، يتولى إدارتها الدكتور كمال درويش، والدكتور عزالدين أبوسنينة».

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