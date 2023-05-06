بنغازي تستضيف بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تكاملت الاستعدادات لانطلاق بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة، التي تستضيفها مدينة بنغازي أيام 10 و11 و12 مايو الجاري، بمشاركة لاعبين من دول ليبيا وتونس ومصر والجزائر والمغرب وموريتانيا.

- نتائج ليبية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

سبق وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة تنس الطاولة اجتماعا عاديا، وآخر غير عادي في فندق ميراس بمدينة بنغازي، حضرته عشرة أندية من مجموع 11 ناديا تمثل الجمعية العمومية للاتحاد، وتغيب فقط نادي اتحاد طمينة بعذر.

وقد نوقش في الاجتماع عديد المواضيع التي تهم نشاط لعبة كرة الطاولة في ليبيا، وحضر الاجتماع منير الشويهدي، رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية، بصفته مندوبا عن اللجنة الأولمبية الليبية، حيث جرت في الاجتماع العادي مناقشة ميزانية العام الماضي 2022 وقفلها، وكذلك مناقشة واعتماد الميزانية التسييرية للعام 2023.