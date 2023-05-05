شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الجمعة في تمام السادسة والنصف مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة الهلال والصقور ضمن الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مؤيد إسكندر، ويستضيف محللي قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي رحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويدخل الهلال المباراة وعينه على تحقيق فوز هام، عقب استئناف النشاط الرياضي، ليرفع رصيده للنقطة 22 ليرتقي للمركز الثاني مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة النصر والأخضر في نفس الجولة.

فيما يسعى الصقور القابع خلف الهلال في المركز الخامس للترتيب العام عن المجموعة الأولى وبفارق نقطة واحدة، إلى تحقيق الفوز وتجاوز الهلال والعبور إلى المربع الذهبي، والدخول في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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