  • Alwasat News
Atwasat

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 04:10 مساء
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
لقطة من مواجهة الهلال والتعاون الودية، 29 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

ينطلق اليوم الجمعة في تمام السادسة والنصف مساء، الاستوديو التحليلي لمواجهة الهلال والصقور ضمن الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مؤيد إسكندر، ويستضيف محللي قناة الوسط أسامة الفزاني وعلي رحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويدخل الهلال المباراة وعينه على تحقيق فوز هام، عقب استئناف النشاط الرياضي، ليرفع رصيده للنقطة 22 ليرتقي للمركز الثاني مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة النصر والأخضر في نفس الجولة.

فيما يسعى الصقور القابع خلف الهلال في المركز الخامس للترتيب العام عن المجموعة الأولى وبفارق نقطة واحدة، إلى تحقيق الفوز وتجاوز الهلال والعبور إلى المربع الذهبي، والدخول في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا
- لمشاهدة المباراة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي موقوتة»

رقم قياسي في أبريل.. ارتفاع حرارة سطح البحار يحولها إلى «قنبلة احترار مناخي ...
«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد

«أطفال أبطال» (10)‎: المغرد
«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 22): مصقعة المرقاز و«زلابيا»
كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة

الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم

شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم

وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
قطار الدوري الليبي يستأنف نشاطه الجمعة في المجموعتين بأقصى سرعة
قطار الدوري الليبي يستأنف نشاطه الجمعة في المجموعتين بأقصى سرعة
مباريات وحكام ومراقبو الجولة الـ14 من «دورينا»
مباريات وحكام ومراقبو الجولة الـ14 من «دورينا»
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في ......
المزيد
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال والصقور في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الهلال ......
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من ......
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي في ......
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي ......
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة...
المزيد