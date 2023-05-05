شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق الاستوديو التحليلي لمباريات الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب للدوري الليبي لكرة القدم في تمام الرابعة مساءً، لتحليل مباريات اليوم الجمعة بداية باللقاء القوي الذي يجمع السويحلي وضيفه الاتحاد متصدر المجموعة الثانية، وتختتم السهرة بمباراة الهلال والصقور، في صراع للوصول للمثلث الذهبي.

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة الوسط عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

مواجهة السويحلي والاتحاد

ويدخل السويحلي المباراة وعينه على تحقيق فوز مهم، عقب استئناف النشاط الرياضي، ليرفع رصيده للنقطة 20 مستغلا تأجيل مواجهة الأولمبي والأهلي طرابلس، ليرتقي للمركز الرابع في الدوري، ويبدأ مزاحمة المتأهلين إلى الدور المقبل.

بينما يسعى الاتحاد لتأكيد صدارته للمجموعة الثانية التي يحتلها برصيد 27 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن الأهلي طرابلس، مستغلا هو الآخر تأجيل مباراة الأهلي، ليوسع فارق النقاط بينهما إلى سبع نقاط.

وتقام في نفس التوقيت عند الرابعة عصرًا مواجهة الصداقة والتحدي ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

مواجهة الهلال والصقور

ويدخل الهلال المباراة وعينه على تحقيق فوز مهم، عقب استئناف النشاط الرياضي، ليرفع رصيده للنقطة 22 ليرتقي للمركز الثاني مؤقتا، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة النصر والأخضر في الجولة نفسها.

فيما يسعى الصقور القابع خلف الهلال في المركز الخامس للترتيب العام عن المجموعة الأولى وبفارق نقطة واحدة، إلى تحقيق الفوز وتجاوز الهلال والعبور إلى المربع الذهبي، والدخول في المنافسة على التأهل للدور المقبل.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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