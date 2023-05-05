  • Alwasat News
Atwasat

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 01:12 مساء
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي في «دورينا»
لقطة من مواجهة الصداقة والبرانس الودية، 30 إبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

يلتقي اليوم الجمعة فريق الصداقة على ملعبه فريق التحدي، ضمن الجولة الخامسة من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويأمل الصداقة في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للوصول إلى المربع الذهبي، الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، حيث يحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 17 نقطة، ويبتعد الهلال رابع الترتيب بـ19 نقطة فقط.

بينما يرغب التحدي في تحسين وضعه المتأزم في جدول ترتيب المجموعة الأولى، إذ يحتل المركز قبل الأخير أمام نظيره شباب الجبل، ويبتعد بفارق كبير عن مراكز البقاء في الدوري.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات
تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- لمشاهدة المباراة عبر صفحة الوسط بـ«فيسبوك».. اضغط هنا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم

شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم

وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات

تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مباريات الجولة الثالثة من نهائيات السلة.. الأحد
مباريات الجولة الثالثة من نهائيات السلة.. الأحد
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
قطار الدوري الليبي يستأنف نشاطه الجمعة في المجموعتين بأقصى سرعة
قطار الدوري الليبي يستأنف نشاطه الجمعة في المجموعتين بأقصى سرعة
مباريات وحكام ومراقبو الجولة الـ14 من «دورينا»
مباريات وحكام ومراقبو الجولة الـ14 من «دورينا»
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه
شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد ......
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين الأخضر والأهلي طرابلس
قناة الوسط «WTV» تقدم توضيحا مهما عن نهائي كأس ليبيا بين ......
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور...
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل...
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في ......
المزيد
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من ......
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي في ......
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي ......
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة
الأهلي بنغازي يتصدر المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة...
مباريات وحكام ومراقبو الجولة الـ14 من «دورينا»
مباريات وحكام ومراقبو الجولة الـ14 من «دورينا»...
المزيد