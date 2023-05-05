شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة الصداقة والتحدي في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

يلتقي اليوم الجمعة فريق الصداقة على ملعبه فريق التحدي، ضمن الجولة الخامسة من إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» عن المجموعة الأولى، وتنطلق المباراة في تمام الرابعة عصرا، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويأمل الصداقة في استغلال عامل الأرض لتحقيق نتيجة إيجابية تؤهله للوصول إلى المربع الذهبي، الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين فقط، حيث يحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 17 نقطة، ويبتعد الهلال رابع الترتيب بـ19 نقطة فقط.

بينما يرغب التحدي في تحسين وضعه المتأزم في جدول ترتيب المجموعة الأولى، إذ يحتل المركز قبل الأخير أمام نظيره شباب الجبل، ويبتعد بفارق كبير عن مراكز البقاء في الدوري.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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