شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة السويحلي والاتحاد في «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

ينطلق اليوم الجمعة في تمام الرابعة عصرا، الاستوديو التحليلي لمواجهة السويحلي والاتحاد ضمن الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وتذاع المباراة عبر قناة الوسط الأولى «WTV».

ويقود الاستوديو التحليلي المذيع مراد دخيل، ويستضيف محللي قناة الوسط عبدالرحيم نجم وعلي أرحومة وعادل الخمسي، للحديث عن المواجهة، ويعقب الاستوديو فقرة «VAR» للتعليق على الحالات التحكيمية مع الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق سليم بالخواص.

ويدخل السويحلي المباراة وعينه على تحقيق فوز مهم، عقب استئناف النشاط الرياضي، ليرفع رصيده للنقطة 20 مستغلا تأجيل مواجهة الأولمبي والأهلي طرابلس، ليرتقي للمركز الرابع في الدوري، ويبدأ مزاحمة المتأهلين إلى الدور المقبل.

بينما يسعى الاتحاد لتأكيد صدارته للمجموعة الثانية التي يحتلها برصيد 27 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن الأهلي طرابلس، مستغلا هو الآخر تأجيل مباراة الأهلي، ليوسع فارق النقاط بينهما إلى سبع نقاط.

تردد قناتي الوسط (WTV) على النايل سات

تردد (WTV1): HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

تردد (WTV2): SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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