مباريات وحكام ومراقبو الجولة الـ14 من «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الجمعة الجولة الرابعة عشرة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» بثلاث مباريات بعد توقف لقرابة شهر ونصف لعدة أسباب مختلفة، وأعلنت لجنة المسابقات مواعيد الجولات الخامسة من إياب الدوري والـ14 في المجمل، وكذلك حكام ومراقبي المباريات.

على ملعب الصداقة، التحدي يحل ضيفا على الصداقة بإدارة الحكم الجيلاني عثمان والمساعدين ناجي أمطير وفرج الأسعد والحكم الرابع أحمد آدم، والمراقب علي الضبيع.

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وعلى ملعب بنينا، الهلال يستضيف الصقور بإدارة الحكم عبدالواحد حريويدة والمساعدين محمد التير ومعاذ الشايبي والحكم الرابع أيوب الفرجاني، والمراقب توفيق الضاوي.

وعلى ملعب مصراتة، سيجمع اللقاء بين السويحلي وضيفه الاتحاد بإدارة الحكم أحمد الشلماني والمساعدين منجي أبوشكيوة ومحمد حسن والحكم الرابع عبداللطيف سباقة، والمراقب مصطفى مؤمن.

السبت 5 مباريات

وغدا السبت سيتجدد الموعد مع خمس مباريات، فعلى ملعب بنينا يحل التعاون ضيفا على الأهلي بنغازي بإدارة الحكم أشرف عمر والمساعدين عطيه محمد وعبدالباسط سعيد والحكم الرابع مفتاح الفارسي، والمراقب جمال العريبي.

وعلى ملعب مدينة درنة يستضيف دارنس شباب الجبل بإدارة الحكم علي الجارح والمساعدين باسم سيف النصر وعبيد محمد والحكم الرابع عمر الشريف، والمراقب ميلود الورفلي.

ويحل الخمس ضيفا على أبوسليم بقيادة تحكيمية لحكم الساحة حمزة معتوق والمساعدين إبراهيم أبوكوز وحسن التومي والحكم الرابع مؤمن الساحلي، والمراقب يوسف عبدالله.

وعلى ملعب مصراتة سيجمع اللقاء الاتحاد المصراتي وضيفه المحلة بإدارة الحكم عصام الجهاني والمساعدين مروان الحراري وأحمد ضيف والحكم الرابع مسعود عقيلة، والمراقب علي العقربى.

ويستقبل ملعب الزاوية مواجهة المدينة وأساريا بإدارة الحكم رافع الحوتي والمساعدين عبدالسلام العوامي وأسامة الورفلي والحكم الرابع عبدالهادي حباس والمراقب أحمد عاشور.

الأحد مباراة واحدة مع تأجيل أخرى

وسيتجدد الموعد الأحد المقبل على ملعب بنينا مع مباراة واحدة ستجمع النصر وضيفه الأخضر بإدارة الحكم محمد الهوني والمساعدين عزالدين عطية ورياض العزابي والحكم الرابع مصطفى الدرسي، والمراقب إدريس حدوث.

وتأجل اللقاء الذي يشهده ملعب الجميل بين الأولمبي والأهلي طرابلس إلى موعد لاحق لارتباط الأهلي طرابلس بالمشاركة في بطولة الأندية العربية.