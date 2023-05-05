قطار الدوري الليبي يستأنف نشاطه الجمعة في المجموعتين بأقصى سرعة

طرابلس - بوابة الوسط

قررت لجنة المسابقات الأسبوع الماضي ترحيل مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا» إلى الجمعة الخامس من مايو الجاري. وسبق أن أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراة فريقي الأخضر والنصر، في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، وكان مقررا انطلاق منافسات المرحلة الخامسة إيابا بمواجهة الأخضر والنصر، إلا أنها تأجلت بطلب من فريق الأخضر الذي يستعد لخوض نهائي كأس ليبيا أمام نظيره فريق الأهلي طرابلس، وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عودة منافسات الدوري الممتاز عقب توقفها في شهر رمضان وأيام عيد الفطر، نظرا لعدم توافر ملاعب مجهزة لإقامة المباريات ليلا، ما دفع اللجنة لتأجيل عودة الدوري، بناء على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الفرق المشاركة.

لجنة تنظيم المسابقات تعلن جدول المباريات

وكشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول المباريات بعد ترحيل مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم ضمن مرحلة الإياب للموسم الرياضي 2022-2023. حيث قررت لجنة المسابقات ترحيل مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا» حتى الخامس من مايو الجاري، وجاء الترحيل إلى يوم الجمعة الخامس من مايو الجاري، بمواجهات الصداقة والتحدي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، والمراقب علي الضبيع، وفي اليوم نفسه يلتقي الهلال مع الصقور على ملعب شهداء بنينا، في تمام الساعة السابعة مساء، والمراقب توفيق الضاوي.

والسبت 6 مايو يلتقي الأهلي بنغازي مع التعاون على ملعب شهداء بنينا، في تمام الساعة السابعة، والمراقب جمال العريبي، وفي اليوم نفسه دارنس يواجه شباب الجبل على ملعب درنة، في تمام الرابعة، والمراقب ميلود الورفلي، بينما يلتقي الأحد 7 مايو النصر مع الأخضر في تمام الساعة السابعة، على ملعب شهداء بنينا، والمراقب إدريس حدوث، وجاء في رسالة لجنة المسابقات «على السادة أطقم التحكيم والمراقبين التقيد بالمواعيد المحددة من انطلاق المباراة والوجود في الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة على الأقل والالتزام بتسليم التقارير قبل 24 ساعة من موعد انتهاء المباريات كحد أقصى».

منافسات المجموعة الثانية بعد الترحيل

في الوقت نفسه، كشفت لجنة تنظيم المسابقات جدول مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية بعد الترحيل، وجاء الترحيل إلى يوم الجمعة الخامس من مايو الجاري، بمواجهات السويحلي مع الاتحاد على ملعب مصراتة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، والمراقب مصطفى مؤمن. ويشهد السبت 6 مايو، مواجهة بين أبوسليم والخمس على ملعب أبوسليم، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، والمراقب يوسف عبدالله، وفي اليوم نفسه والتوقيت ذاته يلتقي الاتحاد المصراتي مع المحلة على ملعب مصراتة، والمراقب علي العقربي، وفي اليوم نفسه والتوقيت ذاته أيضا، يلتقي أساريا والمدينة على ملعب الزاوية، والمراقب أحمد عاشور. ويشهد الأحد 14 مايو، مواجهة بين الأهلي طرابلس والأولمبي على ملعب الجميل، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، والمراقب عبدالله سالم.

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مواجهات ودية خلال فترة التوقف

فاز فريق المدينة وديا على الأولمبي بالزواية بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الأولمبي، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فريق المدينة رصيده ثماني نقاط والأولمبي 18 نقطة قبل انطلاق مباريات الأسبوع الرابع عشر من مرحلة الإياب، كما أقيمت عدة مباريات ودية جمعت بين فرق الدوري الممتاز وفرق الدرجة الأولى، وذلك استعدادا لعودة الدوري الليبي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الممتاز، بعدما توقفت عجلة الدوريات الليبية عن الدوران، بسبب دخول المنتخب الليبي في معسكر استعـــــدادي قبل خوض مواجهتي منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023، قبل أن تقرر لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم مد فترة التوقف حتى نهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

التقي الشط أحد فرق الدرجة الأولى مع نادي الأهلي طرابلس، وحقق فيها الأخير الفوز بثلاثية سجلها أحمد القديري وصالح الطاهر وعلي أبوعرقوب، واحتضنها ملعب نادي الأهلي طرابلس، وانتهت مباراة الأهلي بنغازي الودية مع فريق الصداقة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، سجل أهداف الأهلي بنغازي اللاعب أكاديما، وسجل أهداف الصداقة ندايلي وسيدي الشيخ. وحقق السويحلي الفوز على التعاون في المباراة الودية بينهما بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي السويحلي اللاعب أشرف الزواغي، وسجل هدف التعاون الوحيد خليفة العبيدي، فيما انتهت مباراة النصر وفريق النجمة الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الليبي بالتعادل السلبي.

انتهاء أزمة الانسحابات في مسابقة الدوري

تجدد ظهور الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد انتهاء أزمة الانسحابات في الجولة الأولى، على خلفية احتواء رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للموقف، حيث التقى بممثلي ورؤساء أندية الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد مطالب الأندية بعدم استمرار مشاركتها بالدوري الليبي وخوض مباريات مرحلة الإياب، إلا بعد تلقي وتوفير الدعم المادي المطلوب، ووعد رئيس مجلس الوزراء الأندية بتقديم دعم مالي لكل ناد بقيمة خمسة ملايين دينار ليبي، سيجري تقديمها على دفعتين خلال الأيام المقبلة، على أن تعود مباريات الدوري الليبي إلى نشاطها بداية من الجولة الثانية إيابا، وكانت مباريات الأسبوع الأول من دور الإياب شهدت انسحاب وغياب ستة أندية عن المشاركة وسط انتظار قرار لجنة تنظيم المسابقات فيما يتعلق باعتماد نتائج مباريات الأسبوع الأول.

حضر الاجتماع بمقر وزارة الرياضة في طرابلس وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي ورئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني ووكلاء الوزير ورؤساء أندية الدوري الممتاز، ورغم الدعم الذي قدمه رئيس الحكومة وقدره خمسة ملايين دينار لكل نادٍ من أندية الممتاز على دفعتين مقابل إنهاء أزمة الانسحابات، ظهرت على السطح حالة من عدم التفاهم بين الأندية واتحاد الكرة، حيث طالبت أندية الأهلي طرابلس وأبوسليم والأولمبي والأهلي بنغازي والهلال والصقور وأساريا باعتماد نتائج الأسبوع الأول لدور الإياب مع تطبيق اللائحة في حين عارضت الأندية المنسحبة وطالبت بإعادة مباريات الأسبوع الأول.