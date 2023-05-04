«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

تعود عجلة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» إلى الدوران مجددًا غدا الجمعة عقب التوقف لقرابة شهر ونصف بسبب ارتباط المنتخب بخوض تصفيات أمم أفريقيا 2023، وحلول شهر رمضان وعيد الفطر، وأخيرًا نهائي كأس ليبيا.

وأعلنت «قناة الوسط» مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» وكذلك موعد الأستوديو التحليلي للمواجهات التي ستنقلها عبر القناة الأولى «WTV».

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وتنطلق مواجهات الأسبوع الخامس من إياب الدوري غدًا الجمعة وركلة البداية بمواجهتين في نفس التوقيت، يلتقي السويحلي مع الاتحاد بملعب مصراته في الرابعة مساء بتوقيت ليبيا وتنقلها قناة الوسط «WTV»، بينما تنقل مواجهة الصداقة والتحدي على قناة الوسط الثانية «WTV2» والتي تقام في نفس التوقيت على ملعب شحات.

وتختتم السهرة في السادسة والنصف مساء بلقاء الهلال والصقور على ملعب شهداء بنينا، وتنقلها قناة الوسط «WTV».

مواجهات السبت 6 مايو 2023

أبوسليم يلتقي الخمس على ملعب أبوسليم في 4:00 مساء وتنقلها قناة الوسط «WTV»

دارنس يواجه شباب الجبل على ملعب درنة في 4:00 مساء وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2»

أساريا ضد المحلة على ملعب الزاوية 4:30 مساء وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2»

الأهلي بنغازي أمام التعاون على شهداء بنينا 6:30 مساء وتنقلها قناة الوسط «WTV»

الأحد 7 مايو 2023

تأجلت مباراة الأهلي طرابلس ونظيره الأولمبي، فيما تقام مواجهة النصر والأخضــر على ملعب شهداء بنينا في موعدها 6:30 مساء وتنقلها قناة الوسط «WTV»

وستنطلق فقرة « VAR STUDIO» عقب نهاية الأستوديو التحليلي للمباريات، للتعليق على الحالات التحكيمية بقيادة محلل الوسط الحكم الدولي السابق سليم بلخواص.