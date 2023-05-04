بمشاركة ليبية.. افتتاح بطولة أفريقيا للشراع بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

افتتحت مساء أمس الأربعاء بنادي اليخت الملكي بمدينة المضيق في دولة المغرب بطولة أفريقيا المفتوحة للشراع في صنف الأوبسمت تحت 14 سنة، بمشاركة 110 رياضيًا يمثلون عشرين دولة، ومن ضمنهم ليبيا.

ويشارك المنتخب الليبي بثلاثة رياضيين وهم: ميار فايز ومطر يوسف الشتيوي وأحمد عبدالباسط، ومعهم المدرب سند المجذوب.

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الاجتماع الفني للبطولة

وعُقد الاجتماع الفني للبطولة صباح أمس بحضور مدرب المنتخب الليبي ورئيس البعثة أحمد مسلم، لإطلاع المشاركين على مراحل السباق وقوانينه، قبل انطلاق المسابقة.

جانب من بطولة أفريقيا المفتوحة للشراع بالمغرب، 3 مايو 2023. (أرشيفية: الإنترنت)

جانب من بطولة أفريقيا المفتوحة للشراع بالمغرب، 3 مايو 2023. (أرشيفية: الإنترنت)