مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

القاهرة - بوابة الوسط

قامت أسرة «قناة الوسط» وفريق المحللين بالقناة بزيارة المعلق الرياضي الراحل محمد بالراس علي خلال فترة علاجه في مستشفى بدولة تونس، والتي حملت مشاهد مؤثرة، قدموا فيها دعمهم الكامل له، وتمنوا له الشفاء العاجل، بينما ثمن محمد علي زيارتهم وشكرهم عليها.

تُوفي المعلق الرياضي والإعلامي القدير محمد بالراس علي عن عمر ناهز 81 عامًا، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.

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ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تعليماته لرئيس جهاز الإسعاف الطائر بالتنسيق مع السفارة الليبية في دولة تونس، من أجل نقل جثمان الإعلامي الراحل محمد بالراس علي إلى مدينة بنغازي.

الدبيبة ينعي بالراس

ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الإعلامي القدير محمد بالراس علي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ببالغ الأسى والحزن أتقدم إلى أسرة الإعلامي والمعلق الرياضي القدير محمد بالراس علي بأحر التعازي في وفاة الراحل الكبير، الذي وافته المنية اليوم، بعد عقود من العطاء والتميز والسمعة الطيبة. تعازينا لأهلنا في بنغازي وأحبائه والجمهور الرياضي في ليبيا».