تكليف جهاز الإسعاف الطائر بنقل جثمان المعلق الرياضي من تونس

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تعليماته لرئيس جهاز الإسعاف الطائر بالتنسيق مع السفارة الليبية في دولة تونس، من أجل نقل جثمان الإعلامي الراحل محمد بالراس علي إلى مدينة بنغازي.

ووجه الدبيبة رسالة إلى مدير عام جهاز الإسعاف الطائر وطالبه فيها: «يرجى التنسيق مع السفارة الليبية بدولة تونس لنقل جثمان الإعلامي الراحل، وموافاتنا بالإجراءات المتخذة في هذا الموضوع».

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ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، الإعلامي القدير محمد بالراس علي.

وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ببالغ الأسى والحزن أتقدم إلى أسرة الإعلامي والمعلق الرياضي القدير محمد بالراس علي بأحر التعازي في وفاة الراحل الكبير، الذي وافته المنية اليوم، بعد عقود من العطاء والتميز والسمعة الطيبة. تعازينا لأهلنا في بنغازي وأحبائه والجمهور الرياضي في ليبيا».

وفاة المعلق الرياضي

وتُوفي المعلق الرياضي والإعلامي القدير محمد بالراس علي عن عمر ناهز 81 عامًا، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، كما سبق أن خاض بالراس تجارب علاجية عديدة في الخارج وتحديدًا في دولة تونس.

رسالة الدبيبة لمدير الإسعاف الطائر لنقل جثمان محمد بالراس علي إلى بنغازي، 3 مايو 2023. (الإنترنت)