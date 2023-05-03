«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان

رحل المعلق الرياضي والإعلامي القدير محمد بالراس علي، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ونعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الإعلامي القدير، وكتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ببالغ الأسى والحزن أتقدم إلى أسرة الإعلامي والمعلق الرياضي القدير محمد بالراس علي بأحر التعازي في وفاة الراحل الكبير، الذي وافته المنية اليوم، بعد عقود من العطاء والتميز والسمعة الطيبة. تعازينا لأهلنا في بنغازي وأحبائه والجمهور الرياضي في ليبيا».

التقت «بوابة وجريدة الوسط» بالإعلامي القدير محمد بالراس علي في أكثر من مناسبة وحوار، لسماع آرائه القيمة في الشأن الرياضي، حيث تميز الراحل بالرؤية الثاقبة والقدرة البارعة على التحليل، فضلًا عن تقديمه لأفكار وحلول في مختلف القضايا الشائكة التي تهم جميع أطراف المنظومة، فكان التقدير من المتابعين حاضرًا بقوة في الشارع الرياضي الليبي.

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تحدث المعلق الرياضي محمد بالراس علي في أبرز حواراته مع «الوسط» عن تفشي ظاهرة تغيير المدربين، وانتقد طريقة إقامة الدوري الكروي، حيث شهدت فرق الدوري الممتاز الليبي واحدة من أخطر الظواهر السلبية التي تؤثر على مردود المسابقة التي تعد المصدر الرئيسي لدعم المنتخب الوطني.

والظاهرة التي تفشت في الدوري عملية إقالة المدربين بشكل غير مقبول، لذلك لم يكن بالإمكان أن تمر هذه الظاهرة دون أن يتعرف الجمهور الرياضي على رأي المعلق الرياضي، محمد بالراس علي، من خلال هذا الحديث الذي قال فيه: «أستغرب تفشي ظاهرة تغيير المدربين في بطولة الدوري الليبي لكرة القدم، وأرى من الضرورة التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة وبشكل عاجل للحد منها ومعالجتها».

أرى أن يكون لاتحاد الكرة دور في التصدي للظاهرة

«أرى أن يكون لاتحاد الكرة دور مهم في التصدي لظاهرة فسخ التعاقد مع المدرب، وذلك من خلال وضعه ضوابط من داخل نسخ العقود التي تحكم العلاقة بين النادي والمدرب، بضبط حركتهم من أجل إنقاذ اللعبة».

مضيفًا «لا نتوقع الاستفادة من دوري وموسم كروي ينشط فيه لاعبو المنتخب الوطني، ونعول عليه في تجهيزهم وإعدادهم، ثم يتنقل فيه المدربون باستمرار وبحرية من أسبوع لآخر ومن فريق لآخر».

وموضحًا «تغيير مدرب الفريق بآخر يربك الذهن الكروي للاعب ويربك مفهومه في الأداء، ويعيق تجانس اللاعبين ومدرب الفريق، لأن لكل مدرب طريقة وأسلوب لعب وفكرًا كرويًا يختلف عن الآخر، مما يجعل اللاعب الليبي يعيش في «دوامة» من خلال تعامله خلال فترة قصيرة مع أكثر من مدرب وبعقليات مختلفة».

يجب تفعيل آلية الهبوط حتى يتقلص عدد الفرق

وتابع المعلق الرياضي الشهير بالراس علي: «نظام الدوري الليبي الحالي بطريقة المجموعات الأربع، وكل مجموعة تضم سبعة فرق يحتاج لإعادة نظر، فهو لا يمكن أن يخدم المستوى الفني للعبة ولا يمكن أن يفرز ويكشف لنا مواهب جديدة، ولا يمكن أن يضيف ويفيد المنتخب الوطني على اعتبار أن كل فريق سيلعب في الموسم الواحد 12 مباراة فقط، وهذا معدل ضئيل جدًا ورتم ضعيف فنيًا».

وأضاف المحلل الكروي: «أتمنى أن يقوم اتحاد الكرة بتفعيل آلية الهبوط حتى يتقلص عدد الفرق لاحقًا من أجل أن نصل لمسابقة نموذجية ومثالية تقام بمشاركة 16 أو 18 فريقًا على الأكثر، وتقام بنظام المجموعة الواحدة من ذهاب وإياب؛ حتى تواجه كل الفرق بعضها البعض ويخوض كل فريق في الموسم الواحد عددًا كبيرًا من المباريات يصل إلى 35 مباراة، وبالتالي يسهم فى تجهيز اللاعبين ويرفع من نسق أدائهم ومستواهم، فالمنتخب يحتاج لدوري قوي تنافسي، تكون فيه عدد الفرق متقاربة من الناحية الفنية».

عدم التأهل للمونديال متوقع وأتمنى أن يستفيد منتخبنا

وعن رأيه في الخروج المبكر للمنتخب الوطني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم «روسيا 2018»: قال بالراس علي: «عدم التأهل كان متوقعًا في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، إضافة لخوض المنتخب جميع مبارياته خارج ملعبه وبعيدًا عن مؤازرة جماهيره، فهو بذلك فاقد لنسبة 50 بالمئة من حظوظه في المنافسة».

متمنيًا «أن تستقر الأمور في كل ربوع ليبيا حتى يعود المنتخب لخوض مبارياته على ملعبه وأمام جماهيره، وبالتالي تزداد وتعود حظوظه في المنافسة على كافة التصفيات وتكون هناك برمجة وتخطيط».

واختتم حديثه بالقول: «أتمنى أن يستفيد منتخبنا من تأهله للمشاركة في نهائيات الشان المقبلة، بعد أن اكتسب خبرة وتجربة فيها وصار له حظوظ وافرة في المنافسة على لقبها، وهو الذي حصد بطولتها في النسخة قبل الأخيرة العام 2014 بجنوب أفريقيا، مما سيمنح الكرة الليبية دفعة معنوية كبيرة على طريق منافساته الدولية المقبلة».