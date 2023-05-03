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خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 01:02 مساء
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022
لحظة تتويج الأهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا لكرة القدم وبن صريتي يسارا. (أرشيفية : الإنترنت)
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بعد سبات عميق لاتحاد الكرة، قرر إقامة المباراة النهائية لبطولة الكأس 2021-2022 يوم 2 مايو بملعب العقربي برادس بتونس؛ حيث التقى فريقا أهلي طرابلس والأخضر اللذان وصلا إلى المباراة النهائية بعد تصفيات وجهود مضنية، وقد انطلقت المباراة وسط  حذر من الفريقين كل منهما متحفظ في وسط الملعب وبعد 15 دقيقة أحكم لاعبو وسط أهلي طرابلس سيطرتهم على وسط الملعب وصالوا وجالوا كما يحلو لهم، ولعبوا الكرة على الأطراف من ناحية اليمين والشمال، وواصلوا الضغط على فريق الأخضر الذي تحمل خط دفاعه عبء المباراة طيلة الشوط الأول وحافظوا على نظافة مرماهم، بينما لم يحرك لاعبو وسط الأخضر ساكناً، وظلت السيطرة الكاملة لفريق أهلي طرابلس لكن مع عدم التركيز داخل منطقة الجزاء ولو أحسنوا ذلك لسجلوا عدة أهداف، ولم تصل لحارس مرماهم أي كرة تشكل خطراً عليهم بسبب ضياع خط وسط الأخضر وعدم قدرتهم على إيصال الكرات للمهاجمين. وبذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم تفوق أهلي طرابلس فنياً.

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 وكان من المفترض على مدرب الأخضر أن يضع حلاً لمشكلة وسط الملعب، لكن دون جدوى وفي الشوط الثاني تحرك لاعبو الأخضر نوعاً ما، ومرت ربع ساعة دون أن يسجل أحد الفريقين، وكان من الممكن أن تسير المباراة نحو ركلات الجزاء الترجيحية خاصة وأن متوسط هجوم فريق أهلي طرابلس لم يحسن كيفية التحرك داخل منطقة جزاء الخصم ولا كيفية الهروب من الرقابة، واستمرت المباراة لصالح أهلي طرابلس خاصة بعد خروج لاعب وسط فريق الأخضر بالبطاقة الصفراء الثانية والحمراء دون داعٍ لذلك، حيث أثر الفارق العددي في سير اللعب ومع ذلك لم ينجح مهاجمو فريق أهلي طرابلس في التسجيل حتى جاءت كرة ثابتة مرفوعة من ناحية اليمين داخل منطقة جزاء فريق الأخضر لعبها مهاجم برأسه وسقطت أرضاً لتجد المدافع التربي ليحولها داخل المرمى معلناً عن الهدف الأول، بعدها تهاوت خطوط الفريق وجرى تسجيل الهدف الثاني من خطأ دفاعي والهدف الثالث عكسي، حيث ضربت الكرة التي سددها أنيس بالمدافع واتجهت نحو المرمى.

 لم يكن فريق الأخضر في مستواه الطبيعي الذي شاهدناه في الدوري والتصفيات الأفريقية، ربما الشعور بقوة الخصم أو التأجيل لمدة شهرين وعدم حصول الفريق على مباريات ودية كافية، عموماً نتيجة 3-0 طبيعية لسيطرة فريق أهلي طرابلس على مجريات اللعب ووجود البديل الجيد، فالتهنئة لفريق أهلي طرابلس وهاردلك لفريق الأخضر، وكاد اللاعب نور الدين من فريق أهلي طرابلس أن يضيع المباراة وتخرج عن الروح الرياضية بسلوكه الشائن في زمن المباراة الأخير، وأستغرب كيف أن فريقك ضمن الفوز بالمبارة وتقوم بهذه التصرفات الصبيانية، وكم تمنيت حضور لاعبي الأخضر لاستلام ميداليات الترتيب الثاني مهما كانت الظروف، وما شاء الله أغلب أعضاء الاتحاد العام متواجدون عند تسليم الجوائز مع رئيس اللجنة الأولمبية وإذا ما استثنينا رئيس الاتحاد العام فما هو دور الآخرين، وبالطبع التذاكر المجانية وفنادق الخمس نجوم ومصروف الجيب بالدولار ومشاهدة المباراة.

 وللتذكير أقيمت المباراة بتونس التي تحصَّل فيها أهلي طرابلس على بطولة الكأس للمرة السابعة لأننا لا نملك ملاعب ولا إنارة ولا تقنية الـ«VAR» وليس لنا إلا أعضاء اتحاد عام لا يريدون ترك المهمة في وجود مثل هذه الرحلات المجانية، ونأمل أن نرى المباريات النهائية تقام في بلادنا وتدار من قبل حكام ليبيين أثبتوا جدارتهم في المحافل الدولية.

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