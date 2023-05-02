الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

انتقد المحلل الرياضي واللاعب السابق عماد الشاوش، إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس دون حضور الجمهور، مؤكدا أنها سابقة غريبة.

وقال الشاوش في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: «من المفارقات الغريبة أن مراقب المباراة هو رئيس لجنة المسابقات، ومقيم الحكام هو رئيس لجنة التحكيم، وأن التكليف أصبح للأصدقاء وحسب العلاقة والولاء وليس الكفاءة».

- من يتوج بكأس ليبيا لكرة القدم.. الأخضر أم الأهلي طرابلس؟

ويشهد ملعب رادس في تونس بداية من الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، نهائي كأس ليبيا لكرة القدم، ويجمع بين الأهلي طرابلس والأخضر، بإدارة الحكم الصربي نوماك سيموفتش.

في حالة انتهاء المباراة بالتعادل سيجرى اللجوء مباشرة لركلات الترجيح، لتحديد الفريق المتوج باللقب.

والأهلي طرابلس تأهل بعد فوزه في الدور نصف النهائي على حساب المدينة بهدفين لصفر، والأخضر بعد فوزه على الأهلي بنغازي بركلات الترجيح.