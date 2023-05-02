الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي

أعلن الإداري السابق في النادي الأهلي بنغازي، توفيق الشويهدي، قيامه بإعداد مقترح لإنشاء صندوق التضامن الخاص بمؤسسة الأهلي، للوقوف والمساندة لكل الشخصيات الرياضية التي قدمت للنادي من كل الشرائح.
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وقال الشويهدي في منشور له على صفحته الشخصية عبر «فيسبوك»: إن «الفكرة كانت من رئيس النادي السابق المرحوم عمر بن إسماعيل، وستجد طريقها للتطبيق قريبا».
وأوضح الشويهدي عبر رسالته، قائلا «إن الزيارات الأخيرة لمنتسبي المؤسسة أوضحت أهمية وجود هذا الصندوق».
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