لجنة الإعداد للألعاب الأفريقية تعقد الاجتماع الثاني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

عقدت لجنة الإعداد والتجهيز للألعاب الأفريقية الشاطئية المقرر إقامتها خلال شهر يونيو المقبل بتونس اجتماعها الثاني أمس الإثنين بالأكاديمية الأولمبية.

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حضر الاجتماع مندوبو الاتحادات الرياضية المشاركة بالألعاب وبحضور الدكتور محمد الفقيه رئيس اللجنة الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات بخصوص العينات التي سيجرى أخذها خلال الأسبوع المقبل من الرياضيين قبل مشاركتهم في الألعاب، حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية عبر «فيسبوك».

وستكون العينات عشوائية لعدد 20 رياضيا، وكذلك جرى الاتفاق على إقامة محاضرات توعوية للرياضيين المشاركين.

اجتماع لجنة الإعداد والتجهيز للألعاب الأفريقية الشاطئية. (فيسبوك)