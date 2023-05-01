شاهد «في التسعين».. حكاية نهائي كأس ليبيا تتكرر بعد 47 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «في التسعين»، على قناة «الوسط» (WTV)، مساء اليوم الإثنين، ملابسات مباراة نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي (2021 - 2022) بين فريقي الأهلي طرابلس والأخضر والتي تقام في تونس على ملعب رادس الثلاثاء المقبل، من دون جمهور، حسمًا أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

ويستعرض البرنامج فرص الفريقين لحصد لقب البطولة، حيث دخلا في معسكر مغلق بتونس استعدادًا للمباراة، إذ يسعى الأخضر لتحقيق أول لقب له في المسابقة، بينما يأمل الأهلي في نيل اللقب السابع تاريخيًا.

- قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

وفي جزء آخر، يتطرق البرنامج إلى حضور الحكام الليبيين على المستوى القارّي، حيث تعود الصافرة الليبية للواجهة الخارجية، ما يبشر بملامح عهد جديد. وأدار الحكم الليبي الدولي معتز الشلماني، مباراة الأهلي المصري ومستضيفه الرجاء المغربي، أول أمس السبت في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسبق أن أدار الشلماني مباراة شباب بلوزداد الجزائري الذي استضاف فريق الزمالك المصري في قمة مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

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