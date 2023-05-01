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اتحاد الأثقال يكرم شخصيات رياضية وإعلامية على هامش اجتماع العمومية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 01 مايو 2023, 03:48 مساء
اتحاد الأثقال يكرم شخصيات رياضية وإعلامية على هامش اجتماع العمومية
اتحاد الأثقال يكرم شخصيات رياضية. (فيسبوك)
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تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لرفع الأثقال غدًا الثلاثاء اجتماعها العادي بمدينة طرابلس بقاعة اجتماعات الأكاديمية الأولمبية الليبية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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على طاولة الاجتماع مناقشة العديد من البنود المهمة أهمها عرض التقرير الإداري لمناشط الاتحاد العام لعامي 2021-2022 واعتماد النشاط السنوي للاتحاد العام لعام 2023، وكذلك اعتماد الحساب الختامي لعام 2022 واعتماد الميزانية التقديرية لعام 2023.
 
كما سيقام على هامش الاجتماع وقبل انعقاده وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة صباحًا حفل تكريم أفضل مدربي رياضة رفع الأثقال لعام 2022 وكذلك تكريم لجنة الإعلام والتسويق الإعلاني بالاتحاد العام على ما بذلوه من جهد خلال العام 2022.

اتحاد الأثقال يكرم شخصيات رياضية. (فيسبوك)
اتحاد الأثقال يكرم شخصيات رياضية. (فيسبوك)
اتحاد الأثقال يكرم شخصيات رياضية. (فيسبوك)
اتحاد الأثقال يكرم شخصيات رياضية. (فيسبوك)
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