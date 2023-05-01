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السويحلي يقرر عدم تجديد عقد مدربه التونسي قيس اليعقوبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الإثنين 01 مايو 2023, 01:10 مساء
السويحلي يقرر عدم تجديد عقد مدربه التونسي قيس اليعقوبي
قيس اليعقوبي. (أرشيفية : الإنترنت)
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قررت إدارة نادي السويحلي عدم تجديد عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم التونسي قيس اليعقوبي والذي ينتهي عقده اليوم في الأول من مايو 2023، ليكون آخر ظهور لليعقوبي في مباراة البشائر الودية الأخيرة.

- الصداقة والتحدي في بداية منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز بعد الترحيل

المدرب التونسي قيس اليعقوبي تسلم قيادة فريق السويحلي خلال مرحلة الإياب من مسابقة الدوري الليبي الممتاز خلفا للمدرب الوطني علي المرجيني الذي قاد الفريق خلال مرحلة الذهاب.

فريق السويحلي رصيده 17 نقطة في المركز الخامس بجدول منافسات المجموعة الثانية، ويستعد لمواجهة الاتحاد مع استئناف المسابقة يوم الجمعة المقبل.

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