قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد مباراة نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي (2021 - 2022) بين فريقي الأهلي طرابس والأخضر والتي تقام في تونس على ملعب رادس الثلاثاء المقبل دون حضور الجماهير.

وكشفت اللجنة أن لائحة تنظيم المسابقات، تنص على اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حالة انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بين الفريقين، دون اللجوء إلى الوقت الإضافي.

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وتنطلق المواجهة المرتقبة في تمام السابعة مساء، ويراقبها فيصل بادي، ومقيم الحكام نصر الدين قرين.