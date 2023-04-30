فوز الأهليان والنصر والاتحاد في انطلاق دور الثمانية بدوري السلة الليبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت، أمس السبت، المرحلة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة، بمشاركة ثمانية فرق: الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والشباب.

في أولى الجولات جرت أربع مباريات، وشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراتين، الأولى جمعت بين الأهلي بنغازي والشباب، في ربعها الأول تقدم الأهلي بفارق 10 نقاط (22-12)، وفي الربع الثاني أضاف الأهلي 16 نقطة مقابل 20 للشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بنغازي (38-32)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الأهلي 41 نقطة مقابل 29 نقطة للشباب، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنغازي بنتيجة (89-61).

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النصر يفوز على المدينة

المباراة الثانية جمعت بين النصر والمدينة، في الربع الأول انتهى بالتعادل (15-15)، وفي الربع الثاني أضاف النصر 15 نقطة مقابل 10 نقاط للمدينة، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بفارق خمس نقاط (30-25)، وفي الربعين الثالث والرابع كانت الأفضلية للنصر الذي أضاف 40 نقطة مقابل 24 نقطة للمدينة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة (70-49).

الأهلي طرابلس يعبر المروج

بالقاعة الكبرى في طرابلس جرت مباراتان أيضا، الأولى جمعت بين الأهلي طرابلس والمروج، انتهى الربع الأول بتقدم الأهلى بفارق ثلاث نقاط (20-17)، وفي الربع الثاني كان التفوق واضحا للأهلي الذي أضاف 16 نقطة مقابل 7 للمروج، ليتقدم الأهلي بنتيجة (36-24)، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف كل فريق 44 نقطة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي طرابلس (80-68).

المباراة الثانية جمعت بين الاتحاد والهلال، في ربعها الأول تقدم الاتحاد بفارق سلة واحدة (12-10)، وفي الربع الثاني أضاف الاتحاد 12 نقطة مقابل 9 نقاط للهلال، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بفارق 5 نقاط، وفي الربعين الثالث والرابع أضاف الاتحاد 37 نقطة مقابل 31 نقطة للهلال، لتنتهي المباراه بفوز الاتحاد (60-50).

الترتيب بعد الجولة الأولى

تساوت أربعة فرق برصيد نقطتين لكل منها، وبفارق ما له وما عليه من النقاط المسجلة جاء الأهلي بنغازي أولا+ 28 نقطة، وثانيا النصر+ 21 نقطة، وثالثا الأهلي طرابلس+ 12 نقطة، والاتحاد رابعا+ 10 نقاط، ومن خلفهم فرق الهلال والمروج والمدينة والشباب دون نقاط.

مباريات الجولة الثانية

اليوم الأحد، يتجدد الموعد مع أربع مباريات في الجولة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس تقام مباراتان، الأولى تجمع بين الأهلي طرابلس مع الهلال، وتعقبها مباراة الاتحاد والمروج، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي ستقام مباراتان أيضا، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي مع المدينة، وتعقبها مباراة النصر والشباب.

منافسات دور الثمانية بدوري السلة الليبي. (فيسبوك)

منافسات دور الثمانية بدوري السلة الليبي. (فيسبوك)

منافسات دور الثمانية بدوري السلة الليبي. (فيسبوك)

منافسات دور الثمانية بدوري السلة الليبي. (فيسبوك)