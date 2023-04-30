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ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأحد 30 أبريل 2023, 10:11 صباحا
ليبيا تطلب استضافة بطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما
جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، أمس السبت، اجتماعا موسعا بمدينة مصراتة، برئاسة رئيس الاتحاد عدنان البكباك.

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شهد الاجتماع مناقشة عدة موضوعات، من بينها التقدم بطلب استضافة ليبيا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 15 عاما لمواليد 2008-2009، والمؤهلة نحو نهائيات كأس العالم.

أيضا تم الاتفاق على المشاركة في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة التي تستضيفها مصر في شهر سبتمبر المقبل، وكذلك بطولة العرب للكرة الطائرة ويستضيفها العراق في أكتوبر المقبل.

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
جانب من اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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