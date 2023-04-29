رئيس فنية السلة المرغني يعلن عبر «بوابة الوسط» لائحة تنظيم منافسات المرحلة الثانية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق، اليوم السبت، المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة من مجموعة واحدة، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والشباب، وتقام المرحلة الثانية بنظام التنقل من مرحلتين، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة والنهائية مرحلة التتويج.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية لنهائيات الدوري وكأس ليبيا لكرة السلة الدكتور وليد المرغني، إلى «بوابة الوسط»: «تقام جميع المباريات بحضور الجمهور، وإذا لزم الأمر وللضرورة تقام مباراة أو عدد من المباريات بحضور الفريقين وطاقم الحكام والمشرفين على إقامتها فقط دون غيرهم دون حضور الجمهور، شرط إبلاغ الأمين العام للاتحاد بكتاب رسمي يتضمن اسم مندوب النادي ورقم هاتفه الجوال ومضاف عليه برنامج الواتساب لكي تحال عليه المراسلات».

لائحة توضيحية للاعبين المشاركين

وأضاف «اللاعبون الذين تحق لهم المشاركة تم قيدهم في فئة الكبار وتحت 20 عاما وتحت 18 عاما، بجانب اللاعبين الأجانب، على أن يفتح باب الإعارة للأندية التي لم تستطع استجلاب لاعب أجنبي، وذلك للاستفادة بلاعب محلي شريطة موافقة النادي المسجل فيه، وتسري عليهم القرارات والعقوبات التي تصدر بحقهم حتى بعد رجوعهم إلى ناديهم الأصلي».

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قوائم الفرق في النهائيات حسب النموذج

وأوضح المرغني في حديثه إلى «بوابة الوسط»: «على أن تقدم قوائم الفرق بأسماء اللاعبين المشاركين في النهائيات حسب النموذج المعد من الاتحاد وعدد اثنين صور شخصية وصورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية ملونة، ولن يتم تسجيل أي لاعب غير مستوفي الأوراق المطلوبة، وللاتحاد العام الحق في طلب أي مستندات أخرى إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى قائمة بالجهاز الفني تضم المدير الفني والمدرب المساعد والمدرب والطبيب الإخصائي والإداري ومشرف معدات ومعدا بدنيا، ويضاف إلى القائمة رئيس مجلس إدارة النادي أو من ينوب عنه للحضور».

عقوبات وغرامات وإيقافات في حالة الشغب

وأكمل المرغني: «كل فريق يتأخر عن الموعد المحدد لبدء المباراة لمدة 20 دقيقة يعتبر منسحبا فنيا من المباراة، وفي حالة انسحاب فريق من مباراة واحدة في النهائيات توقع عليه غرامة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وفي حاله تكرار الانسحاب تلغى كل نتائجه في النهائيات مع غرامة مالية تقدر بعشرون ألف دينار، وفي حالة إشعال الألعاب النارية قبل وأثناء المباراة توقع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، وفي حاله تكرار الأمر قبل وأثناء المباراة تضاعف العقوبة، وأيضا في حالة تدخل مشجعي أحد الفريقين أو المدرب أو الإداري أو أحد المرافقين في عدم بدء المباراة أو إيقاف سير المباراة يعطي الحكم الأول مهلة قدرها عشر دقائق لاستعادة النظام لاستئناف المباراة».

وأردف «يحتسب خطأ فني على الفريق المتسبب في الحادثة، وإذا لم يتم ذلك يقوم الحكم الأول بإنهاء المباراه قبل وقتها القانوني، ويعاقب الفريق المتسبب في الحادثة بنقل مباريات في النهائيات إلى ملعب أخر طيلة فترة النهائيات أو دون حضور الجمهور وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار، ولن يسمح للفريق المتسبب في الحادثة بلعب المباراة التالية إلا بعد دفع الغرامة المالية».