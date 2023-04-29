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«بوابة الوسط» تستعرض جدول المرحلة الثانية لدوري السلة الليبي.. ولقاءات القمة في الجولة الخامسة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 29 أبريل 2023, 01:39 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض جدول المرحلة الثانية لدوري السلة الليبي.. ولقاءات القمة في الجولة الخامسة
الأهلي بنغازي في منافسات كرة السلة. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم السبت، المرحلة الثانية للدوري الليبي لكرة السلة من مجموعة واحدة بمشاركة فرق الأهلي بنغازي والنصر والهلال والمروج والاتحاد والأهلي طرابلس والمدينة والشباب، وتقام المرحلة الثانية بنظام التنقل من مرحلتين، ويتأهل أصحاب التراتيب الأربعة الأولى إلى المرحلة الثالثة والنهائية مرحلة التتويج.

في الجولة الأولى تقام، اليوم السبت، أربع مباريات، بالقاعة الكبرى في طرابلس الأهلي، طرابلس يلتقي المروج، والاتحاد يتبارى مع الهلال، وفي مجمع سليمان الضراط ببنغازي الأهلي بنغازي يلتقي الشباب، وتعقبها مباراة النصر مع المدينة.

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وغدا الأحد، يتجدد الموعد مع أربع مباريات في الجولة الثانية للمرحلة الثانية، فعلى القاعة الكبرى بطرابلس تقام مباراتان، الأولى ستجمع بين الأهلي طرابلس والهلال، وفي المباراة الثانية الاتحاد يتبارى مع المروج، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي تقام مباراتان أيضا، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والمدينة، والمباراة الثانية ستجمع النصر والشباب.

الجولة الثالثة.. الأحد 7 مايو
بالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الشباب يلتقي الأهلي طرابلس، والمباراة الثانية الاتحاد يلتقي المدينة، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي المباراة الأولى ستجمع المروج مع الأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الهلال مع النصر.

الجولة الرابعة.. الثلاثاء 9 مايو
بالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الأولى ستجمع الأهلي طرابلس مع المدينة، وتعقبها مباراة الاتحاد والشباب، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي ستقام مباراتان أيضا، المباراة الأولى ستجمع الأهلي بنغازي والهلال، وتعقبها مباراة النصر والمروج.

الجولة الخامسة.. الأحد 14 مايو
بالقاعة الكبرى بطرابلس، سيجمع اللقاء بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، وتعقبها مباراة الاتحاد والنصر، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي المدينة يلتقي الهلال، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج يلتقي فريق المروج مع الشباب، وتعقبها مباراة المدينة مع الهلال.
 
الجولة السادسة.. الإثنين 15 مايو
بالقاعة الكبرى بطرابلس ستقام مباراتان، الأولى ستجمع بين الأهلي طرابلس والنصر، وتعقبها مباراة الاتحاد مع الأهلي بنغازي، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي الهلال يلتقي الشباب، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج فريق المروج يتبارى مع المدينة.
 
الجولة السابعة.. الأحد 21 مايو
بالقاعة الكبرى بطرابلس الاتحاد يلتقي الأهلي طرابلس، والشباب يتبارى مع المدينة، وبمجمع سليمان الضراط ببنغازي النصر يلتقي الأهلي بنغازي، وبقاعة أحمد موسى بمدينة المرج الهلال يلتقي المروج.

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