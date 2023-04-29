انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تنطلق، مساء اليوم السبت، بقاعتي طرابلس وسليمان الضراط ببنغازي منافسات دور الثمانية لبطولة ليبيا لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات.

في قاعة طرابلس يلتقي الأهلي طرابلس مع المروج الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، والساعة السابعة يلتقي الاتحاد مع الهلال، وفي قاعة سليمان الضراط يلتقي الأهلي بنغازي مع الشباب في تمام الساعة الرابعة، والنصر مع المدينة الساعة السابعة.

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وعززت الفرق الثمانية صفوفها بمحترفين من أميركا وصربيا وتونس، حسب الصفحة الرسمية لاتحاد السلة الليبي عبر «فيسبوك».

كوكبة محترفة من الأميركان في الدوري الليبي

تعاقد نادي الأهلي طرابلس مع الأميركيين جيباري هندس ونيكولاس ستوڤر، وضم النصر أيضا المحترفين الأميركيين تورين وأولين كارتر، بينما تعاقد نادي الاتحاد مع المحترف الأميركي جوردان واشنطن.

وتعاقد نادي المروج مع المحترف الأميركي شاهيد، والأهلي بنغازي مع الأميركي كيندال دايكس، في حين تعاقد نادي الشباب مع الصربي نيكولا ستانوجڤتش، وتعاقدت إدارة نادي المروج مع الصربي دوسان هوكش.

ضمت إدارة نادي المدينة المحترف التونسي رامي الطرابلسي، وتعاقدت إدارة نادي الهلال مع المحترف التونسي محمد العباسي، الذي سبق أن لعب مع فريق المدينة في الموسم الماضي.