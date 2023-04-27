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«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 06:29 مساء
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش حقيقة صيانة ملعب طرابلس
تنويه برنامج «في التسعين» عبر «WTV». (بوابة الوسط)
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ينطلق برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت ليبيا، في بث مباشر، بحلقة جديدة مع الإعلامي مؤيد إسكندر.

يناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV» لأول مرة حقيقة صيانة ملعب طرابلس الدولي، ويستضيف مؤيد إسكندر المهندس عبدالحكيم معيتيق مدير المشروع والمكَلف بصيانة ملعب طرابلس للحديث حول الموضوع.

كما يناقش البرنامج أسباب تأجيلات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم ومصير الدوري الذي بات في خطر.

- «في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
- «في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

كما يناقش البرنامج أيضًا إقالة رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم الشحومي، ودوره بين البطولة والفشل.

ويتطرق برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV» إلى مباراة نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بين الأهلي طرابلس والأخضر، كأس ليبيا في الخارج .. سفير أم مهجّـر؟

لجنة المسابقات تؤجل الدوري
وقررت لجنة المسابقات ترحيل مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا» حتى الخامس من مايو المقبل.

سبق وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراة فريقي الأخضر والنصر، في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، قبل أن يعلن تأجيل الجولة كاملة.

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