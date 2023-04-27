انطلاق الأدوار التمهيدية في البطولة العربية للقوس والسهم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تنطلق اليوم الخميس بمركب مصطفى الدوري بمدينة جربة التونسية البطولة العربية للقوس والسهم في نسختها الثانية عشرة ناشئين وكبار في فئتي الرجال والسيدات.

ويشارك في البطولة قرابة 80 راميا يمثلون دول ليبيا وتونس ومصر والكويت والعراق والإمارات وقطر والجزائر والأردن والسودان.

- رباعي ليبي في عالمية الرماية بالخرطوش بمصر

- ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم