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انطلاق الأدوار التمهيدية في البطولة العربية للقوس والسهم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 27 أبريل 2023, 12:33 مساء
انطلاق الأدوار التمهيدية في البطولة العربية للقوس والسهم
ملعب منافسات البطولة العربية للرماية في جربة بتونس، 26 إبريل 2023. (الإنترنت)
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تنطلق اليوم الخميس بمركب مصطفى الدوري بمدينة جربة التونسية البطولة العربية للقوس والسهم في نسختها الثانية عشرة ناشئين وكبار في فئتي الرجال والسيدات.

ويشارك في البطولة قرابة 80 راميا يمثلون دول ليبيا وتونس ومصر والكويت والعراق والإمارات وقطر والجزائر والأردن والسودان.

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المشاركة الليبية
وتبدأ منافسات الرماة الليبيين من الأدوار التمهيدية للبطولة، ويشارك في منافسات القوس الأولمبي ناشئين لمسافة 60 مترا الرامي محمد أحمد غريب، فيما يتنافس أربعة رماة في منافسات القوس الأولمبي كبار لمسافة 70 مترا وهم علي صالح الغراري ومجدي محمد أبورقيبة وهشام الصويعي ومهند أحمد المجريسي.

انطلاق الأدوار التمهيدية في البطولة العربية للقوس والسهم
انطلاق الأدوار التمهيدية في البطولة العربية للقوس والسهم
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