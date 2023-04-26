البطولة العربية تجهز المنتخب الليبي للقوة البدنية لمنافسات أفريقيا (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

اختار الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية بالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني 13 رياضيا للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها من 18 حتى 22 يوليو 2023 بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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الرياضيون هم: عبدالسلام محمد الطالب ومحمود محمد الكرامي وسعيد محمد الحاسي ومحمد فتحي الهمالي وخليفة مفتاح الحاسي وعبدالله محمد هاجر ونورالدين محمد دعبس وعبدالرحمن نوري مصطفى وعمر محمد شبيك ومحمد امحمد الإسكندراني وعادل عبدالله سلطان وعبدالحكيم حسين الدلفاق وخالد حسين الخريف، حسب صفحة الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية عبر «فيسبوك».

وكشف الاتحاد أن عملية الاختيار لبطولة أفريقيا سيكون المنتخب بعدد أكثر من عدد المشاركين في البطولة العربية وبرياضيين مغايرين في فئات وأوزان مختلفة إضافة إلى لاعبين المنتخب الوطني المشاركين في بطولة العالم للناشئين والكبار وتحت الناشئين.

تدريبات المنتخب الليبي للقوة البدنية. (فيسبوك)

تدريبات المنتخب الليبي للقوة البدنية. (فيسبوك)

شعار اتحاد القوة البدنية. (فيسبوك)