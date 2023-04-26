13 ليبيا في البطولة العربية للقوة البدنية بلبنان

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية النقاب عن المشاركة في البطولة العربية للعبة المقرر إقامتها في لبنان وتقام خلال الفترة من 18 حتى 22 يوليو المقبل بـ13 لاعبا.

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اللاعبون الـ13 المشاركون في منافسات البطولة العربية للقوة البدنية هم: عبدالسلام محمد الطالب ومحمود محمد الكرامي وسعيد محمد الحاسي ومحمد فتحي الهمالي وخليفة مفتاح الحاسي وعبدالله محمد هاجر، حسب صفحة الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية عبر «فيسبوك».

ضمت القائمة أيضا: نور الدين محمد دعبس وعبدالرحمن نوري مصطفى وعمر محمد شبيك ومحمد امحمد الإسكندراني وعادل عبدالله سلطان وعبدالحكيم حسين الدلفاق وخالد حسين الخريف.