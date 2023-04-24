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«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 05:16 مساء
«في التسعين» عبر «WTV» يناقش تأجيلات «دورينا»
تنوية برنامج «في التسعين» عبر «WTV». (بوابة الوسط)
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ينطلق برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV»، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا، في بث مباشر، بحلقة جديدة مع الإعلامي عبدالرزاق بالحاج.

يناقش برنامج «في التسعين» عبر قناة الوسط «WTV» تأجيلات مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، كما يناقش تأجيلات «دورينا» مستمرة والموسم في خطر.

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أيضًا يناقش البرنامج «الشحومي بعد الإقالة بين الفشل ودور البطل»، و«كأس ليبيا في الخارج.. سفير أم مهجّـر»؟

- الصداقة والتحدي في بداية منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز بعد الترحيل
- ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو

وقررت لجنة المسابقات ترحيل مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا» حتى الخامس من مايو المقبل.

سبق وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل مباراة فريقي الأخضر والنصر، في افتتاح الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا».

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