قمة بين السويحلي والاتحاد في افتتاح المجموعة الثانية بعد ترحيل مباريات الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول المباريات بعد ترحيل مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم ضمن مرحلة الإياب للموسم الرياضي 2023/2022.

قررت لجنة المسابقات ترحيل مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا» حتى الخامس من مايو المقبل، بحسب صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر «فيسبوك».

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وجاء الترحيل إلى يوم الجمعة الخامس من مايو المقبل، بمواجهات السويحلي مع الاتحاد على ملعب مصراتة في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، والمراقب مصطفى مؤمن.

ويشهد السبت 6 مايو، مواجهة بين أبوسليم والخمس على ملعب أبوسليم، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، والمراقب يوسف عبدالله، وفي اليوم نفسه والتوقيت ذاته يلتقي الاتحاد المصراتي مع المحلة على ملعب مصراتة، والمراقب علي العقربي، وفي اليوم نفس والتوقيت ذاته أيضا، يلتقي أساريا والمدينة على ملعب الزاوية، والمراقب أحمد عاشور.

ويشهد الأحد 14 مايو، مواجهة بين الأهلي طرابلس والأولمبي على ملعب الجميل، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، والمراقب عبدالله سالم.

وجاء في رسالة لجنة المسابقات «على السادة أطقم التحكيم والمراقبين التقيد بالمواعيد المحددة من انطلاق المباراة والتواجد في الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة على الأقل والالتزام بتسليم التقارير قبل 24 ساعة من موعد انتهاء المباريات كحد أقصى».

جدول تنظيم لجنة المسابقات. (صفحة لجنة المسابقات عبر فيسبوك)