الصداقة والتحدي في بداية منافسات المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز بعد الترحيل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول المباريات بعد ترحيل مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم ضمن مرحلة الإياب للموسم الرياضي 2023/2022.

قررت لجنة المسابقات ترحيل مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز «دورينا» حتى الخامس من مايو المقبل، بحسب صفحة لجنة تنظيم المسابقات عبر «فيسبوك».

- ترحيل مباريات الجولة الخامسة من «دورينا» إلى 5 مايو

وجاء الترحيل إلى يوم الجمعة الخامس من مايو المقبل، بمواجهات الصداقة والتحدي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، والمراقب علي الضبيع، وفي اليوم نفسه يلتقي الهلال مع الصقور على ملعب شهداء بنينا، في تمام الساعة السابعة مساء، والمراقب توفيق الضاوي.

والسبت 6 مايو يلتقي الأهلي بنغازي مع التعاون على ملعب شهداء بنينا، في تمام الساعة السابعة، والمراقب جمال العريبي، وفي اليوم نفسه دارنس يواجه شباب الجبل على ملعب درنة، في تمام الرابعة، والمراقب ميلود الورفلي.

بينما يلتقي الأحد 7 مايو النصر مع الأخضر في تمام الساعة السابعة، على ملعب شهداء بنينا، والمراقب إدريس حدوث.

وجاء في رسالة لجنة المسابقات «على السادة أطقم التحكيم والمراقبين التقيد بالمواعيد المحددة من انطلاق المباراة والوجود في الملعب قبل ساعة ونصف من بداية المباراة على الأقل والالتزام بتسليم التقارير قبل 24 ساعة من موعد انتهاء المباريات كحد اقصى».

جدول تنظيم لجنة المسابقات. (صفحة لجنة المسابقات عبر فيسبوك)