شهود: مسلحون يتبعون «غنيوة» وراء خطف اللاعب الدولي محمد زعبيه

طرابلس - بوابة الوسط

أكد شهود عيان أن نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم، محمد زعبيه جرى خطفه على أيدي مسلحين يتبعون عبدالغني الككلي «غنيوة» منذ يوم الخميس الماضي.

وروى الشهود إلى «بوابة الوسط» أن واقعة الخطف حدثت عندما كان زعبيه في زيارة صديق له في مستشفى شارع الزاوية بالعاصمة طرابلس مصاب بطلق ناري.

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وأثناء وجود لاعب الاتحاد زعبيه داخل المستشفى حيث كانت تتواجد عناصر تبع قوات «غنيوة» حدث تلاسن بينه وبين أحد العناصر التابعين للأخير، وتطورت الملاسنة إلى قدوم عدد من المسلحين يرتدون زيا عسكريا، اعتقلوا زعبيه، حيث اقتادوه بقوة السلاح إلى أحد مقارهم بمنطقة أبوسليم.

وأفاد أفراد من عائلة زعبيه «بوابة الوسط» بأنهم فقدوا بالفعل الاتصال بمحمد منذ ليلة الخميس - الجمعة 20-21 أبريل 2023، ولم يتمكنوا من زيارته، للاطمئنان عليه، خصوصا أنه ما زال في حالة علاج طبيعي، ويتحرك باستخدام عكازين، جراء إصابة قوية تعرض لها في فبراير الماضي خلال إحدى مباريات فريقه الودية ما دعا إلى خضوعه لعملية جراحية في قدمه اليسرى، وأنهم يخشون تعرضه للاعتداء الجسدي خلال وجوده في مكان احتجازه.