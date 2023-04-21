الدوري الليبي يكسر «صيام المباريات» بعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط

في غضون أقل من أسبوع يستأنف الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم مبارياته بعد فترة توقف صاحبها الكثير من الجدل، إذ جاء التوقف بسبب عدم وجود إنارة في الملاعب ورفض بعض الأندية اللعب في رمضان، رغم اعتماد سبعة ملاعب.

وانتهي الجدل بين لجنة المسابقات وأندية الممتاز في المجموعتين، لتنطلق عجلة الدوري الأربعاء 26 أبريل في الملاعب المعتمدة، في حين أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد عطلة شهر رمضان وتوقف الدوري.

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تأجيل المسابقات إلى بعد رمضان

وسبق أن أجلت لجنة المسابقات استكمال بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وأرجعت اللجنة سبب التأجيل لعدم وصول رد لها بعد أن أطْلعت الفرق على الملاعب التي اختارتها لاستئناف المسابقة خلال شهر رمضان.

وكان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالله الشحومي، قد كشف أسباب تأجيل مسابقة الدوري، قائلا: «لجنة المسابقات وجدت أن سبب الإرجاء لما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، أمر مهم وضروري يتماشى مع المصلحة العامة لجميع الأندية، دون استثناء، نظرا إلى ظروف الإضاءة في الملاعب».

وقبل انطلاق الدوري العام في موعده المحدد، اختارت اللجنة ستة ملاعب لإقامة المباريات عليها، التي تنطبق عليها شروط الاتحاد، وهي: ملعب شهداء بنينا وملعب شهداء الأبيار وملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لإقامة مباريات المجموعة الأولى، بينما اعتمدت ملاعب أبوسليم والأولمبي ومصراتة لمباريات المجموعة الثانية.

النصر يتمسك باللعب على ملعب شهداء بنينا

من جهته، رفض مجلس إدارة نادي النصر خوض مبارياته في مسابقة الدوري خارج بنغازي، متمسكًا باللعب على ملعب «شهداء بنينا» باعتباره ملعبه الرسمي، مطالبا الجهات المختصة «بتحمل مسؤولياتها وحل المشكلات التي لا دخل للنادي بها»، وذلك حسب بيان صادر عن النادي.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات المجموعة الأولى في 26 أبريل الجاري، حيث يلتقي النصر والأخضر بملعب شهداء بنينا، والخميس يلتقي فريق دارنس وضيفه شباب الجبل على أرضية ملعب درنة، والجمعة يلتقي الأهلي بنغازي مع التعاون على أرضية ملعب شهداء بنينا، والسبت الصداقة يلتقي مع التحدي على ملعب الصداقة بشحات، والسبت أيضا يلتقي الهلال مع الصقور بملعب شهداء بنينا.

أما عن ترتيب المجموعة الأولى فهو كالتالي: الأهلي بنغازي 24 نقطة، والنصر 22 نقطة، والأخضر 21 نقطة، والهلال 19 نقطة، والصقور 18 نقطة، والصداقة 17 نقطة، ودارنس 16 نقطة، والتعاون 13 نقطة، والتحدي 11 نقطة، وشباب الجبل نقطة واحدة.

لقاء بين الأهلي طرابلس والأولمبي في ملعب الجميل

وبخصوص مباريات المجموعة الثانية التي تنطلق الخميس 27 أبريل الجاري، فمن المقرر أن يلتقي الأهلي طرابلس والأولمبي في ملعب الجميل، والسويحلي يواجه الاتحاد بملعب مصراتة، والجمعة تقام ثلاث مباريات، يلتقي أبوسليم مع فريق الخمس بملعب أبوسليم، ويواجه الاتحاد المصراتي مع المحلة بملعب مصراتة، وأساريا يلتقي المدينة بملعب الزواية.

في حين جاء ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: الاتحاد 27 نقطة، والأهلي طرابلس 23 نقطة، وأبوسليم 22 نقطة، والأولمبي 18 نقطة، والسويحلي 17 نقطة، وأساريا 14 نقطة، والمدينة 8 نقاط، والمحلة 6 نقاط، والخمس والاتحاد المصراتي لكل منهما 5 نقاط. لم يحمل هذا الأسبوع حسما لمصير بطولة الدوري فقط، إذ قالت مصادر إن الاتحاد الليبي لكرة القدم حدد موعد نهائي كأس ليبيا بين «الأهلي طرابلس» و«الأخضر» في تونس يوم 2 مايو المقبل.

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كما اعتمدت لجنة المسابقات نتيجة المواجهة بين فريق الأخضر ونظيره التحدي بهدفين لهدف، المؤجلة من الأسبوع الرابع لمرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عن المجموعة الأولى. ووقعت اللجنة غرامة مالية على فريق التحدي بقيمة 1000 دينار ليبي، وذلك طبقا لنص المادة 50 في الفقرة الثالثة من لائحة الجزاءات بالاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأقرت اللجنة الإنذارات الموقعة على ثمانية لاعبين من الفريقين، والتي أشهرها حكم المواجهة، وسجلها في تقريره للمباراة، منها ثلاث بطاقات لفريق الأخضر وخمسة لفريق التحدي، وذلك بسبب السلوك غير الرياضي.