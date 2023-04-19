لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد انطلاق الجولة السابعة من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، عن المجموعتين الأولى والثانية.

مباريات المجموعة الأولى

تبدأ الجولة الخميس 11 مايو المقبل، حيث يستضيف شباب الجبل فريق التعاون على ملعب شيخ الشهداء، فيما يحل الأهلي بنغازي ضيفاً على الصقور على ملعب طبرق.

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وتستكمل الجولة الجمعة 11 مايو، بلقاء دارنس والتحدي على ملعب درنة، ويستضيف النصر نظيره الصداقة على ملعب شهداء بنينا الدولي، فيما تختتم الجولة السبت 13 مايو بمواجهة الهلال والأخضر في صراع على المركز الثالث للمجموعة.

مباريات المجموعة الثانية

تبدأ الجولة السابعة من مرحلة الإياب يوم الأحد 14 مايو المقبل، بمواجهة أساريا والسويحلي على ملعب الزاوية، بينما يواجه المدينة ضيفه الاتحاد المصراتي على ملعب أبوسليم.

ويستضيف ملعب أبوسليم في اليوم التالي الإثنين 15 مايو مواجهة صاحب الأرض أبوسليم وضيفه الاتحاد، فيما تُقام الأربعاء مباراتين، حين يحل الأهلي طرابلس ضيفاً على الخمس، ويستضيف الأولمبي نظيره المحلة على ملعب الزاوية.