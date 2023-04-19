  • Alwasat News
Atwasat

الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 19 أبريل 2023, 09:07 مساء
الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»
لقطة من مواجهة الأهلي طرابلس وفريق الشط الودية، 18 أبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أقيمت، ليلة أمس، عدة مباريات ودية جمعت بين فرق الدوري الممتاز وفرق الدرجة الأولى، وذلك استعدادا لعودة الدوري الليبي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الممتاز.

وتوقفت عجلة الدوريات الليبية عن الدوران، بسبب دخول المنتخب الليبي في معسكر استعدادي قبل خوض مواجهتي منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023، قبل أن تقرر لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم مد فترة التوقف حتى نهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

- لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر
- «بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل

التقي الشط أحد فرق الدرجة الأولى مع نادي الأهلي طرابلس، وحقق فيها الأخير الفوز بثلاثية سجلها أحمد القديري وصالح الطاهر وعلي أبوعرقوب، واحتضنها ملعب نادي الأهلي طرابلس، ليلة أمس.

الأهلي بنغازي ضد الصداقة
وانتهت مباراة الأهلي بنغازي الودية مع فريق الصداقة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، سجل أهداف الأهلي بنغازي اللاعب أكاديما، وسجل أهداف الصداقة ندايلي وسيدي الشيخ.

وحقق السويحلي الفوز على التعاون في المباراة الودية بينهما بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي السويحلي اللاعب أشرف الزواغي، وسجل هدف التعاون الوحيد خليفة العبيدي.

فيما انتهت مباراة النصر وفريق النجمة الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الليبي بالتعادل السلبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق
صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة

صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس
«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره
الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية

الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية
«أفضل شيف» | الحلقة (14)

«أفضل شيف» | الحلقة (14)
«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح

«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح
كاريكاتير خيري - زكاة الفطر

كاريكاتير خيري - زكاة الفطر
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا

الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات

واشنطن تحث لجنة «6+6» على المساهمة في جهود إزالة العوائق أمام الانتخابات
السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ 2011

السني يحمل مجلس الأمن «المسؤولية الأخلاقية» بشأن ما آلت إليه الأمور في ليبيا منذ...
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا

نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن بشأن ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الغربية يتوج بكأس وذهبية قدامى الكرة الطائرة على حساب ترهونة
الغربية يتوج بكأس وذهبية قدامى الكرة الطائرة على حساب ترهونة
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. والانطلاق بالنصر والأخضر
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الجولة الخامسة إيابا من «دورينا».. ...
«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل
«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل ...
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته ...
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير
بيان إدانة من الأهلي طرابلس بسبب الاعتداء على الجماهير...
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة بداية البطولة العربية
شاهد: كيف صنع الأهلي طرابلس «ريمونتادا» خارج الديار مع ضربة ......
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا...
جائزة «أكاكوس» تتحلى بالصبغة الدولية في نسختها الثانية بعد ظهور التائب
جائزة «أكاكوس» تتحلى بالصبغة الدولية في نسختها الثانية بعد ......
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة العربية
«الأهلي طرابلس» يصعد إلى الدور التميهدي الثاني بالبطولة ......
المزيد
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السابع إيابا من «دورينا»...
الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»
الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»...
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السادس إياباً من «دورينا»
لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السادس إياباً من «دورينا»...
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في ......
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب ......
المزيد