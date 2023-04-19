الأندية تستعد لعودة الدوري بـ«الوديات»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أقيمت، ليلة أمس، عدة مباريات ودية جمعت بين فرق الدوري الممتاز وفرق الدرجة الأولى، وذلك استعدادا لعودة الدوري الليبي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الممتاز.

وتوقفت عجلة الدوريات الليبية عن الدوران، بسبب دخول المنتخب الليبي في معسكر استعدادي قبل خوض مواجهتي منتخب تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2023، قبل أن تقرر لجنة المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم مد فترة التوقف حتى نهاية شهر رمضان وعيد الفطر.

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التقي الشط أحد فرق الدرجة الأولى مع نادي الأهلي طرابلس، وحقق فيها الأخير الفوز بثلاثية سجلها أحمد القديري وصالح الطاهر وعلي أبوعرقوب، واحتضنها ملعب نادي الأهلي طرابلس، ليلة أمس.

الأهلي بنغازي ضد الصداقة

وانتهت مباراة الأهلي بنغازي الودية مع فريق الصداقة بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، سجل أهداف الأهلي بنغازي اللاعب أكاديما، وسجل أهداف الصداقة ندايلي وسيدي الشيخ.

وحقق السويحلي الفوز على التعاون في المباراة الودية بينهما بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجل هدفي السويحلي اللاعب أشرف الزواغي، وسجل هدف التعاون الوحيد خليفة العبيدي.

فيما انتهت مباراة النصر وفريق النجمة الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الليبي بالتعادل السلبي.