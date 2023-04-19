لجنة المسابقات تعلن مواعيد الأسبوع السادس إياباً من «دورينا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم موعد انطلاق الجولة السادسة من مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، عن المجموعتين الأولى والثانية.

مباريات المجموعة الأولى

تبدأ الجولة الخميس 4 مايو المقبل، حين يستضيف الصقور فريق دارنس على ملعب طبرق، فيما يحل النصر ضيفاً على التعاون على ملعب 10 يونيو بأجدابيا الجمعة 5 مايو.

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وتستكمل مباريات الجولة الجمعة 5 مايو، بلقاء الأهلي بنغازي وشباب الجبل على ملعب شهداء بنينا الدولي، ويستضيف الملعب السبت 6 مايو لقاء التحدي ونظيره الهلال، فيما تختتم الجولة الأحد 7 مايو بمواجهة الأخضر والصداقة.

مباريات المجموعة الثانية

تبدأ الجولة السادسة من مرحلة الإياب يوم الخميس 4 مايو المقبل، بمواجهة السويحلي والأولومبي على ملعب مصراته، بينما تستكمل الجولة الجمعة 5 مايو بلقاء المدينة مع ضيفه أبوسليم على ملعب الجميل، ومواجهة الاتحاد المصراتي مع الخمس في مصراته.

ويستضيف ملعب أبوسليم في اليوم التالي السبت 6 مايو مواجهة صاحبة الأرض الاتحاد وضيفه أساريا، فيما تقام مقابلة المحلة والأهلي طرابلس على ملعب أبوسليم بعدها بأسبوع 13 مايو.