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ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 19 أبريل 2023, 11:45 صباحا
ثلاثي ليبي في عالمية القوة البدنية بمالطا وأجندة متخمة في 2023
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يواصل منتخب ليبيا للقوة البدنية استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة التي تستضيفها مالطا خلال الفترة من 11 حتى 17 يونيو المقبل.

- عميد بلدية سرت يتابع الاستعدادات لبطولة ليبيا للقوة البدنية في مارس

وعلمت «بوابة الوسط» أن المشاركة في الحدث العالمي ستكون بالثلاثي عبدالله هاجر وعبدالرحمن موسى ومحمد الهمالي، وتتواصل الاستعدادات تحت إشراف المدرب الوطني طارق مخلوف.

يشار إلى أن منتخبات ليبيا للقوة البدنية تنتظرها في العام 2023 أكثر من مشاركة خارجية من بينها بطولة العالم للقوة البدنية للناشئين التي تستضيفها رومانيا في الفترة من 23 أغسطس إلى 3 سبتمبر المقبل.

أيضا هناك بطولة العالم للأساتذة التي تستضيفها منغوليا في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى المشاركة في بطولة أفريقيا وتستضيفها الجزائر خلال الفترة من 24 إلى 29 أكتوبر المقبل.

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