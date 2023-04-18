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الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 09:27 مساء
الأخضر يوضح حقيقة إصابة المهاجم البارز عامر التاورغي وترقب عودته للملاعب
مهاجم الأخضر عامر التاورغي في تدريبات سابقة. (صفحة نادي الأخضر عبر فيسبوك)
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كشف الجهاز الطبي لفريق كرة القدم الأول بنادي الأخضر الجديد إصابة مهاجم وهداف الفريق الدولي عامر التاورغي.

وصدر بيان للتوضيح جاء فيه «إصابة لاعبنا عامر التاورغي، بعد الفحوصات اللازمة، كانت عبارة عن إصابة عضلية والتهابات على مستوى الحوض، وهو الآن يخضع منذ فترة في تونس لجلسات العلاج المكثفة، والتأهيل الرياضي، وسيكون التحاقه بالفريق خلال الفترة القريبة المقبلة»، حسب الصفحة الرسمية لنادي الأخضر عبر «فيسبوك».

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وأضاف بيان الصفحة الرسمية «توضيحًا لبعض الأخبار غير الصحيحة التي نُشرت خلال الفترة الماضية، ألف لا بأس عليك، وننتظر عودتك في أقرب وقت».

وانضم التاورغي في أغسطس الماضي، حيث نجحت إدارة نادي «الأخضر» في التعاقد مع الثنائي سالم المسلاتي «روما» وعامر التاورغي قادمين من نادي «النصر» بجانب عبدالله جديدو قادمًا من «أبوسليم»، ولاعب الوسط محمد الكيستا من «الأولمبي».

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