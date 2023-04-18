«بوابة الوسط» تستعرض ترتيب أندية الدوري الممتاز الليبي قبل استئناف النشاط 24 أبريل

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الأسبوع الخامس من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بعد عطلة شهر رمضان وتوقف الدوري.

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جاء التوقف بسبب عدم وجود إنارة في الملاعب ورفض بعض الأندية اللعب في رمضان، رغم اعتماد سبعة ملاعب، لينتهي الجدل بين لجنة المسابقات وأندية الممتاز في المجموعتين، لتنطلق عجلة الدوري الأربعاء 26 أبريل في الملاعب المعتمدة.

المجموعة الأولى

الأربعاء 26 أبريل الجاري، النصر يلتقي الأخضر بملعب شهداء بنينا، الخميس يلتقي فريق دارنس وضيفه شباب الجبل على أرضية ملعب درنة، والجمعة يلتقي الأهلي بنغازي مع التعاون على أرضية ملعب شهداء بنينا، والسبت الصداقة يلتقي مع التحدي بملعب الصداقة بشحات، والسبت أيضا يلتقي الهلال مع الصقور بملعب شهداء بنينا.

ترتيب المجموعة الأولى

الأهلي بنغازي 24 نقطة والنصر 22 نقطة والأخضر 21 نقطة والهلال 19 نقطة والصقور 18 نقطة والصداقة 17 نقطة ودارنس 16 نقطة التعاون 13 نقطة والتحدي 11 نقطة وشباب الجبل نقطة واحدة.

المجموعة الثانية

تنطلق الخميس 27 أبريل الجاري، في ملعب الجميل يلتقي الأهلي طرابلس والأولمبي، السويحلي يواجه الاتحاد بملعب مصراتة، والجمعة تقام ثلاث مباريات، يلتقي أبوسليم مع فريق الخمس بملعب أبوسليم، ويواجه الاتحاد المصراتي مع المحلة بملعب مصراتة، وأساريا يلتقي المدينة بملعب الزواية.