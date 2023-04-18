الغربية يتوج بكأس وذهبية قدامى الكرة الطائرة على حساب ترهونة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار أمس الإثنين بقاعة نادي الترسانة بمنطقة سوق الجمعة على بطولة قدامى الكرة الطائرة فوق الـ40 عاما تحت إشراف مكتب الرياضة بطرابلس وبالتعاون والتنسيق مع رابطة قدامى الكرة الطائرة.

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البطولة شهدت تتويج فريق الغربية بكأس وذهبية البطولة، بعد الفوز على فريق ترهونة بنتيجة شوطين دون رد، كانت نتيجتهما (25-17، 25-19)، أدار المباراة الحكمان علي اشتيوي وعبدالسلام البكراوي والمسجل إسماعيل الكيلاني.

تشكيلة الفريق البطل

ضمت تشكيلة الغربية الفريق البطل اللاعبون: محمد صولة، زهير جمعة، عبدالرزاق كريديغ، محمد هبهب، ناصر الورفلي، نصر الدين أبوعميد، مروان إبراهيم، عبدالفتاح بركة، عبدالعليم الجواشي، عصام الأعور، عماد عاشور، المدرب صالح أبوعميد، الإداري فاضل أبوعميد.

حفل التتويج

وفي ختام البطولة أقيم حفل التتويج بحضور عديد الشخصيات الرياضية من بينهم مدير مكتب الرياضة بطرابلس ومدير مكتب الرياضة بترهونة علي فرج ورئيس الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد ورئيس الاتحاد الليبي للريشة الطائرة دكتور نوري الزراع وعضو اتحاد الطائرة ورئيس رابطة قدامى الكرة الطائرة بدر الشريف ورئيس لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة وجدي القمبري.

حضر أيضا رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أنور الطوباشي، ورئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس عادل الرياني، ومقرر لجنة التحكيم العامة عبدالحكيم رمضان، جرى فيه تتويج فريق الغربية بكأس وذهبية البطولة، وفريق ترهونة بكأس الترتيب الثاني والميدالية الفضية، ومنحت شهادات تقدير لحكام البطولة ولناديي الاتحاد والترسانة، لاستضافتهما مباريات البطولة، والجهات الإعلامية التي قامت بالتغطية.

التتويج بعد منافسات بطولة قدامى الكرة الطائرة. (فيسبوك)