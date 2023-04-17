خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: العودة لرياضة زمان.. ودعوات شهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

لقد قارب شهر رمضان المبارك على الرحيل، بعد أن منّ الله علينا فيه بالصيام والقيام والدعوات بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وسوف يطرق بابنا عيد الفطر المبارك وآمل أن يعود علينا وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وكذلك على رياضتنا التي ضاعت في الصراعات بين معظم الأطراف وتخلت الأغلبية عن الأهداف الحقيقية التي وجدت من أجلها الرياضة، فالأندية لم تعد علاقاتها فيما بينها تربوية والإعلام الرياضي كل يغني على ليلى ناديه، وعلاقة الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة في انقسامات لا أول ولا آخر لها.

عمومًا الوضع الرياضي بمختلف أشكاله يحتاج إلى فك هذه التشابكات غير المنظوره، ولهذا نأمل في هذه الأيام المباركة أن تصفو القلوب وتسمو النفوس ويعود الجميع إلى ممارسة قيم ومبادئ الرياضة السامية، لأننا جميعًا أبناء لأسرة واحدة هدفها خدمة الشباب والرياضة، وبناء الإنسان الصالح في المجتمع، فهل نستفيد من نفحات هذه الأيام العطرة؟ أو نستمر في غينا ونشر الفتن والأحقاد بين شباب الوطن الواحد من أجل بطولة أو على انتقال لاعب من نادي لآخر، أو عدم هبوط فريق أو نقاط في الدوري أو عدة كؤوس في الألعاب الأخرى.

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لكي نستفيد من تجاربنا الإيجابية الماضية أيام البركة والناس الطيبة وقبل أن تسيطر القيم المادية على القيم الروحية، ذكر مباراة اعتزال المرحوم ديمس الكبير وكيف شارك فيها لاعبو مختلف الأندية عندما كانت الرياضة محبة وإخاء وجسرًا للتواصل بين أبنائها.

أقيمت له مباراة الاعتزال مع فريق الأهلي يوم 1971/4/25 وانتهت بتعادل الفريقين بـثلاثة أهداف لكل منهما، كما شارك فيها كل من المرحوم المدرب الإبراهيمي السعيد اللاعب الجزائري الذي لعب محترفاً في فرنسا، وعمل مدرباً لفريقَي الهلال ودارنس والمروج ومنتخب بنغازي، وكذلك اللاعب الدولي المرحوم أحمد الأحول لاعب فريق الاتحاد والفريق الوطني، ورئيس فريق النصر عبدالله الضراط وعضو اتحاد عام الكرة السابق أطال الله في عمره، والمرحوم ميلود عريبي الذي لعب لفريقي المدينة والهلال وترأس الاتحاد العام لكرة القدم، والمرحوم الحارس العملاق إبراهيم المصري الذي لعب للأهلي والنجمة والهلال والاتحاد والسواحل، وصاحب الساعة الذهبية في الدورة العربية الثالثة بالمغرب، والمرحوم عاشور الزروق المدرب الكبير ولاعب فريق دارنس والأفريقي والفريق الوطني، والمرحوم علي مرسال لاعب فريق النجمة ورئيس فريق التحدي ولاعب الفريق الوطني، والتي أدارها المرحوم الحكم سالم البرغثي الذي كان أول رئيس لفريق الأهلي.

إنها مجرد ذكريات لعلها تساهم في عودة التعاون بين الأندية الرياضية وتجسد القيم النبيلة من خلال المنافسات الرياضية الشريفة، ورحم الله أخونا الرياضي الخلوق محمد فرج الرقيق (ديمس الكبير) الذي لعب للهلال في قمة مجد الفريق وللفريق الوطني، وعمل مدرباً وعضواً بمجلس إدارة نادي الهلال وعضو اتحاد الكرة الفرعي ومدير إدارة الشباب للمنطقة الشرقية سنوات عديدة، وكان مثالاً للإبداع في الملاعب والتمسك بالروح الرياضية والأخلاق العالية، وما زال يحدونا الأمل في أن تعود رياضتنا يومًا ما إلى وجهها المشرق ووضعها الطبيعي الذي عرفناه سنوات طويلة وكل عام والجميع بألف خير.