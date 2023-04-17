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منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات يستعد لمواجهة مصر مجددا استعدادا للبطولة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 17 أبريل 2023, 03:20 مساء
منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات يستعد لمواجهة مصر مجددا استعدادا للبطولة العربية
تدريبات المنتخب الليبي لكرة الصالات في القاهرة. (فيسبوك)
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يواصل منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات تدريباته اليومية في معسكره بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة العرب داخل الصالات التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 6 حتى 16 يونيو المقبل.

- «منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا

وخلال المعسكر خاض المنتخب الليبي ثلاث مباريات ودية تعادل في الأولى مع فريق ميت عقبة بهدفين لمثلهما (2-2)، وفاز في الودية الثانية على فريق الاتصالات بستة أهداف لثلاثة (6-3).

وفاز المنتخب الليبي في مباراته الثانية على منتخب مصر بهدف دون رد (1-0)، وفي ختام معسكره سيلتقي غدا الثلاثاء مجددا مع منتخب مصر.

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