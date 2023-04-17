منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات يستعد لمواجهة مصر مجددا استعدادا للبطولة العربية

يواصل منتخب ليبيا لكرة القدم داخل الصالات تدريباته اليومية في معسكره بالعاصمة المصرية القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة العرب داخل الصالات التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية في الفترة من 6 حتى 16 يونيو المقبل.
- «منتخب الصالات» يفوز على نظيره المصري وديًا
وخلال المعسكر خاض المنتخب الليبي ثلاث مباريات ودية تعادل في الأولى مع فريق ميت عقبة بهدفين لمثلهما (2-2)، وفاز في الودية الثانية على فريق الاتصالات بستة أهداف لثلاثة (6-3).
وفاز المنتخب الليبي في مباراته الثانية على منتخب مصر بهدف دون رد (1-0)، وفي ختام معسكره سيلتقي غدا الثلاثاء مجددا مع منتخب مصر.
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