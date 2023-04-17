مصادر لـ«بوابة الوسط»: 26 أبريل استئناف النشاط الكروي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مصادر لـ«بوابة الوسط» أن اتحاد كرة القدم الليبي أكد خلال اجتماعه أن موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز «دورينا» بجانب دوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة بدءًا من يوم 26 أبريل الجاري، وسط ترقب لإعلان الجداول من قبل لجنة المسابقات.

وكان رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالله الشحومي كشف أسباب تأجيل مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2022-2023، لما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، في تصريحات خاصة إلى قناة الوسط «WTV».

- لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط.. اضغط هنا

- لمشاهدة صفحة الوسط عبر «فيسبوك».. اضغط هنا

وقال الشحومي في حوار حصري إلى قناة الوسط «WTV»: «لجنة المسابقات وجدت أن سبب الإرجاء لما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، أمر مهم وضروري يتماشى مع المصلحة العامة لجميع الأندية، دون استثناء، نظرا إلى ظروف الإضاءة في الملاعب».

وأجلت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم استكمال بطولة الدوري الممتاز إلى ما بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، دون أن تعلن مواعيد الجولات المقبلة.

- «الاتحاد» الليبي يودع البطولة العربية رغم الفوز على «الجيش الملكي» المغربي

وأرجعت لجنة المسابقات سبب التأجيل لعدم وصول رد لها بعد أن أطْلعت الفرق على الملاعب التي اختارتها لاستئناف المسابقة خلال شهر رمضان.

6 ملاعب لإقامة المباريات

واختارت اللجنة ستة ملاعب لإقامة المباريات عليها، والتي تنطبق عليها شروط الاتحاد، وهي ملعب شهداء بنينا وملعب شهداء الأبيار وملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء لإقامة مباريات المجموعة الأولى، بينما اعتمدت ملاعب أبوسليم والأولمبي ومصراتة لمباريات المجموعة الثانية.